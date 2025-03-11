بالأرقام.. حقول ميسان تفصل حجم إنتاجها ومساهمة الغاز في دعم إنتاج الطاقة

2025-03-11 19:00:12 - المصدر: واع

بغداد - واعفصّل مدير هيئة تشغيل حقول ميسان محمد عباس، اليوم الثلاثاء، حجم إنتاجها ومساهمة الغاز في دعم محطات الطاقة.وقال عباس في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إنتاج الغاز المصاحب في حقول ميسان بلغ 140 مقمق يوميًا، ويتم استغلال 30 إلى 35 مقمق من الغاز في تشغيل محطات الطاقة داخل الحقول".وأضاف، أن "هناك خططًا لرفع حجم استغلال الغاز المصاحب إلى 40-45 مقمق والعمل يجري على زيادة الغاز للمحطات الكهربائية الوطنية ووفق البرنامج الحكومي بإشراف وزارة النفط والإدارة العليا للشركة".وعن خطط التطوير أوضح، أن "ثلاثة حقول نفطية تابعة لشركة نفط ميسان أُحيلت إلى التطوير منذ عام 2010 ضمن جولة التراخيص الأولى، وهي (حقل البزركان وحقل الفكة وحقل أبو غرب) قد تمت إحالتها إلى شركتي “سينوك” الصينية و”تيباو” التركية بهدف رفع الإنتاج".وتابع، أن "الإنتاج الحالي للحقول الثلاثة بلغ 300 ألف برميل يوميًا، موزعًا على المكامن النفطية كما يلي:• حقل بزركان: مكمن المشرف• حقل الفكة: مكمن المشرف والمكمن الإسباني• حقل أبو غرب: مكمن الأسمريوبين عباس، أنه "للمحافظة على الضغط المكمني، تم تنفيذ مشروع حقن الماء، حيث تم حفر 43 بئرًا لهذا الغرض، مع توفير 236 ألف برميل يوميًا من المياه المستخدمة في الحقن، والتي يتم الحصول عليها من مصدرين:1. المياه المصاحبة لإنتاج النفط، حيث تتم معالجتها وإعادة استخدامها.2. المياه المالحة، التي يتم استخراجها من 8 آبار تم حفرها خصيصًا للحفاظ على الموارد المائية.وأكد عباس، أن "الحقول تحتوي على 9 محطات لعزل الغاز، موزعة على محطات في بزركان، ومحطتين في الفكة و3 في أبو غرب"، موضحًا، أن "كل محطة بطاقة 40 ألف برميل يوميًا، وتخضع بعض المحطات القديمة لعمليات تحديث وتوسعة لتعزيز الكفاءة".ولفت إلى، أنه "يجري التنسيق مع محطة ميسان الاستثمارية لاستغلال 50-70 مقمق إضافية، سواء لتغذية محطات الكهرباء الوطنية أو لضخها عبر الأنابيب".وأكد عباس، أن "هناك التزامًا في تطوير العمالة العراقية، حيث يعمل في الحقول 7750 عاملًا عراقيًا، مقابل أقل من 2000 عامل أجنبي"، مشيرًا إلى، أن "نسبة العمالة المحلية ارتفعت إلى 88%، مع خطط لرفعها إلى 90%".كما أشار إلى استمرار الجهود لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين من خلال التنسيق مع الشركات الثانوية و”سينوك” لزيادة نسب التوظيف تدريجيًا.ويين، أن" شركة نفط ميسان تخصص 5 مليارات دينار سنويًا لمشاريع المنافع الاجتماعية، تشمل بناء المدارس والمستشفيات وإكساء الطرق وتحسين مشاريع المياه، وتمت زيادة هذا المبلغ إلى 10 مليارات دينار وفق توجيهات رئاسة الوزراء".وأشار عباس إلى وجود مشروع صحي كبير لدعم أبناء محافظة ميسان، يتمثل في توفير جهاز “PET Scan” لتخفيف العبء عن المرضى والمراجعين.