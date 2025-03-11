بحوزتها نصف مليون أمبولة.. ضبط شبكات لتهريب الأدوية في 4 محافظات

2025-03-11 19:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء،ضبط شبكات لتهريب وترويج الأدوية في 4 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب وتداول الأدوية غير المرخصة،نجح جهاز الأمن الوطني بتوجيه ضربات موجعة لشبكات تهريب وترويج الأدوية في 4 محافظات".

وأوضح، أن "في البصرة، أحبطت مفارزنا تهريب 285 كارتوناً من الأدوية غير المسجلة و500 ألف أمبولة كانتمتجهة إلى بغداد بأوراق جمركية مزورة، مع اعتقال 3 متهمين".

وأضاف، "اما في ميسان، تم ضبط صيدلية مخالفةتحتوي على 1757 مادة دوائية منتهية الصلاحية".

وتابع، "كما نجحت مفارزنا في كركوك بكشف شبكة منظمةوضبط مخزن سري يحتوي على 124 ألف صنف دوائي غير مرخص كانت تُهرَّب من إقليم كوردستان،وتم اعتقال متهمين اثنين".

وأشار إلى أن "في واسط، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة،تم ضبط 19 ألف علبة دوائية منتهية الصلاحية بوزن تجاوز طناً و750 كيلوغراماً، إضافةإلى 1161 علبة أدوية مقلدة، مع اعتقال المتهم الرئيس".