2025-03-11 20:40:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلن محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لإنشاء 25 بنكرًا لتخزين الحبوب، موزعة على عدة أقضية بطاقة استيعابية تصل الى 175 ألف طن.وقال الفحل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه“تم وضع حجر الأساس لإنشاء 25 بنكرًا في محافظة صلاح الدين، موزعة على الأقضية بواقع 10 بناكر في قضاء الدور، و10 في قضاء العلم، و5 في بيجي، وذلك لتلبية احتياجات الفلاحين للموسم الزراعي القادم”.وأضاف، أن “محافظة صلاح الدين تسعى دائما بأن تكون في مقدمة المحافظات من حيث إنتاج الحنطة والشعير، إذ حققت العام الماضي مركزًا متقدمًا بين المحافظات، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى هذا العام، نظرا لغزارة الأمطار إلى جانب الاعتماد على الري بالواسطة”.من جهته، أكد مدير فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين، دحام علي أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فرع صلاح الدين التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب بدأ اليوم بوضع حجر الأساس لإنشاء 25 بنكرا، استجابة لاحتياجات التخزين التي حددتها وزارة التجارة”.وأوضح أن “محافظة صلاح الدين تعد من أبرز المحافظات المنتجة لمحصول الحنطة، حيث بلغ إجمالي الكميات المستلمة العام الماضي قرابة 890 ألف طن، ونظرا للعجز في الطاقات التخزينية، تم اللجوء إلى مناقلات سريعة وتزويد المطاحن بالحنطة، ما استدعى إنشاء هذه البناكر لتعزيز القدرة التخزينية”.وأشار إلى أن “هذه البناكر سيتم توزيعها بين مجمعات حبوب الدور، والعلم، وبيجي، وهي مناطق تشهد ارتفاعا كبيرا في الإنتاج المتوقع"، لافتا الى ان" الطاقة الاستيعابية لكل بنكر تبلغ ما لا يقل عن 7 آلاف طن، مما يعني أن السعة التخزينية الإجمالية للمشروع قرابة 175 ألف طن”.