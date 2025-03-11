اللامي: الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين ستشهد مشاركة واسعة من الشباب

2025-03-11 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة للنقابة ستشهد مشاركة واسعة من الشباب، فيما أشارت الى أن من حق النقابة تحريك شكاوى على الجهات غير المتعاونة معها.وقالت اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انتخابات نقابة المحامين المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من المحامين الشباب، وهم في أمس الحاجة لمد يد العون لهم لمساعدتهم في مشوارهم المهني".وشددت على ضرورة "عدم استغلال هؤلاء الشباب لأغراض انتخابية"، معربة عن أملها بأن "تكون الانتخابات المقبلة مقدمة لعمل مستقبلي ناجح ينهض بمهمة المحاماة".وبينت أن "عمل نقيب المحامين وخاصة في العراق صعب جدا من خلال تعامل المحامين مع كافة دوائر الدولة"، موضحة ان "واجب نقيب المحامين هو إزالة العقبات أمام عمل المحامي".وذكرت من جانب آخر أنه "من حق النقابة ان تحرك الشكاوى على الجهات غير المتعاونة والتي تعرقل عمل المحامين".