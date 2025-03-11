2025-03-11 20:47:05 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اتهمت الحكومة المحلية في واسط، يوم الثلاثاء، جهة سياسية في وزارة النفطالاتحادية بـ"عرقلة" تأسيس شركة نفط المحافظة، مؤكدة أن مدير شركة نفطالوسط "يضع العراقيل غير قانونية ولا مبررة" لإفشال المشروع.

وقالتالحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ أكثر من عشرة أعوامحصلت محافظة واسط على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة نفط واسط، واستمرتالجهود الحكومية والشعبية خلال العشر سنوات الماضية لإكمال إجراءات تأسيس الشركة،إلا أن الأمور كانت تسير بغير اتجاهات واستمرت المماطلة والتسويف".

وأضافت"في هذا العام استحصلنا موافقة صريحة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء لإكمالتأسيس الشركة. وقد تابعنا ومعنا عدد من أعضاء مجلس النواب عن واسط خلال الستة أشهرالماضية، إكمال جميع الإجراءات بعد موافقة وزير النفط ووكيل الاستخراج".

وتابعت"اليوم نعلن أمام الرأي العام بأن هناك جهة سياسية تعمل داخل وزارة النفطلعرقلة مضي هذا المشروع الإستراتيجي الذي هو حق للمحافظة وأهلها"، مؤكدة"بالتحديد مساعي مدير شركة نفط الوسط لوضع العراقيل والاجتهادات والتفسيراتغير القانونية وغير المبررة لإفشال تأسيس شركة نفط واسط".

وأشارتالحكومة المحلية إلى أن "واسط تحتفظ بحقها القانوني في تمكين أبناء واسط منتأسيس شركة في المحافظة وإدارة شؤونها بعيداً عن سياسية الإقصاء التي تمارسها هذهالجهات ضد أبناء الوسط والجنوب"، مشددة "هذه الشركة هي استحقاق قانونيلأهالي المحافظة أسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الأخرى".

واعتبرتأن "العمل على تقييد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول وزيادة إنتاجهاالنفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط"، موضحة أن "واسط فيها حقول جديدةوجاهزة للاستثمار ويمكن أن يصل الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً لكن سوء الإدارةوشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلاً عن تعمدالشركة بعدم تمكين المهندسين من أبناء واسط في إدارة شؤونهم".

وختمالحكومة المحلية بالقول "نضع هذا الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط،لأن محافظتنا وصلت للأسف إلى مفترق طرق مع شركة نفط الوسط، وبعض الجهات القطاعيةداخل وزارة النفط، ونحن أمام مصارحة لشعب واسط الذي يتطلع لحسم هذا الاستحقاق الذيطال انتظاره".