2025-03-11 21:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تراجع نمو اقتصادها في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول بوتيرة أبطأ من "التوقعات الأولية" بسبب ضعف الإنفاق الشخصي والمخزونات الخاصة.وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في بيان إن "الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم توسع بمعدل سنوي بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأخير من عام 2024 وهو انخفاض عن "الرقم الأولي" البالغ 2.8 في المئة الصادر شباط الماضي ومع ذلك أكدت البيانات التوسع للربع الثالث على التوالي.وعلى أساس ربع سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 كانون الثاني مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر وعن القراءة الأولية للتوسع بنسبة 0.7 في المئة.وفي عام 2024 حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 0.1 في المئة دون تغيير عن الرقم السابق ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة محليا.