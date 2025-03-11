برشلونة يقترب من خسارة صفقة مهمة

2025-03-11 21:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيقترب برشلونة من خسارة صفقة مهمة، كان ينوي إبرامها الصيف المقبل.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "برشلونة بات قريبا من خسارة صفقة نجم ليفربول لويس دياز، كان ينوي إبرامها الصيف المقبل، حيث يقترب دياز من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديد عقده مع ليفربول، رغم أن المفاوضات بين جميع الأطراف بدت وكأنها وصلت إلى طريق مسدود".وأشارت الصحيفة إلى أن "توقيع ليفربول بالأمس وانتقاله إلى شركة ملابس جديدة ساعد كثيرا على تقريب وجهات النظر بين دياز والريدز".وأوضحت، أن "شركة الملابس الجديدة لليفربول تعد الراعي الرئيسي للنجم الكولومبي، وتعتمد عليه بشكل كبير في الترويج لمنتجاتها، ما يضع حدا لتكهنات رحيل دياز عن الريدز في الصيف".