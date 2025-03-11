2025-03-11 22:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الثلاثاء،بأن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة كانت بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر وعلىبعد 45كم شمالي مدينة أربيل وتحديداً في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي".

وأشارإلى أنه "تم الشعور بها في المناطق القريبة من الحدود"، مؤكداً أنه لميتم تسجيل أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

بدورهاأكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفقنيوز، أن مراصدها سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة، تبعد 45كم شمالي مدينة أربيل فيإقليم كوردستان.