المشهداني يؤكد ضرورة سن قوانين تخدم النساء وتعزز من حقوقهن بالمجتمع

2025-03-11 22:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، (11 آذار 2025)، مع عدد من النائبات أبرز القضايا التي تتعلق بالمرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وناقش المشهداني مع النائبات بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، "أهم التشريعات التي تخص المرأة من أجل إنجازها بالطريقة التي تخدم الأم العراقية".

وأكد رئيس مجلس النواب، وفقا للبيان، "ضرورة سن قوانين تخدم النساء وتعزز من حقوقهن بالمجتمع"، مشيرا إلى "أهمية الوقوف مع الأم العراقية لمواجهة العنف الذي يؤشر داخل المجتمع أحيانا".