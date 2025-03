2025-03-11 22:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة دورهام البريطانية عن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في أجسامنا عند الرغبة في تصفح إنستغرام وما يحدث عند مقاومة هذه الرغبة، مُسلِّطةً الضوء على تأثيرات الانسحاب المثيرة للقلق. اختارت الدراسة تطبيق إنستغرام تحديداً باعتباره أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداماً حول العالم، ورصدت الباحثون ما...

The post دراسة بريطانية: التوقف عن تصفح إنستغرام يرفع مستويات القلق appeared first on شبكة اخبار الناصرية.