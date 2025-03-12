هزة ارضية بقوة 1ر5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب محافظة (اربيل) شمالي العراق

2025-03-12 00:00:05 - المصدر: كونا

اربيل - 11 - 3 (كونا) –- أعلنت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء رصد هزة ارضية بلغت قوتها 1ر5 درجة على مقياس ريختر بمحافظة (اربيل) شمالي البلاد دون تسجيل خسائر.وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها ان مراصدها الزلزالية سجلت هزه أرضية مساء اليوم قرب الحدود العراقية الايرانية التركية التي تبعد 45 كيلومترا شمالي مدينة أربيل بقوة (1ر5) درجة.واشارت الى ان الموطنين في اقليم كردستان العراق ومحافظة نينوى احسوا بشكل واضح بالهزة دون تسجيل خسائر بشرية او مادية حتى الان.وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الهزات الأرضية التي تعرضت لها الأراضي العراقية خلال شهر يناير الماضي بلغ (92) هزة. (النهاية) ص ب ر / س ع م