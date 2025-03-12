السوداني يؤكد استمرار دعم المنتخب الوطني حتى الصعود إلى كأس العالم

2025-03-12 00:00:10 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب العراق الكروي الذي فاز ببطولة الخليج للاعبين القدامى، التي أقيمت مؤخراً في الكويت.

وهنَّأ سيادته الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبارك لهم الفوز بالبطولة، مؤكداً أن التقدم في أي محفل رياضي هو أمر يسعد كل العراقيين، خصوصاً في كرة القدم التي نأمل أن تستمر في طريق الفوز، مشيداً بجميع من أسهم في تحقيق الفوز من اتحاد كرة أو كادر تدريبي أو لاعبين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم اللاعبون السابقون الدعم لإخوانهم في المنتخب الوطني، في هذه المرحلة المهمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الحضور الدائم للحكومة مع الاتحاد والمنتخبات، خلال عامين ونصف، مؤكداً أن اهتمام الحكومة بالرياضة مسؤولية وطنية تقتضي الدعم، كما أن الرياضة يمكن أن تعكس الوجه المشرق للعراق، والتقدم الذي صار يتحقق في مختلف المسارات، ومنها مسار التنمية والبناء والاستقرار.

وأكد السيد السوداني أن مجلس الوزراء مستمر في دعم الرياضة، ومنها كرة القدم، حتى تتكلل الجهود بالصعود إلى نهائيات كأس العالم، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب مصلحة البلد لتحقيق إنجاز التأهل الذي تنتظره الجماهير العراقية .

