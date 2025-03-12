العراق وليبيا يبحثان إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية لتطوير الخدمات الصحية

2025-03-12 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، أحمد الصحاف، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، رمضان أبوجناح، إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال تطوير الخدمات الصحية بين البلدين.وذكر بيان للسفارة العراقية في طرابلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، التقى اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، رمضان أبوجناح، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي بين البلدين".وأضاف، أنه "تناول اللقاء أوجه الشراكة الصحية بين العراق وليبيا، بما يشمل تبادل الخبرات الطبية، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل، واستقدام الكوادر الطبية العراقية لدعم المؤسسات الصحية الليبية، كما تمت مناقشة إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودتها بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الصحية في كلا البلدين".وأكد الصحاف، بحسب البيان، " استعداد العراق لتعزيز أوجه التعاون مع ليبيا"، مشيدًا بـ"العلاقات التاريخية بين البلدين".وأشار إلى "أهمية توطيد العمل المشترك في المجالات الصحية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المنطقة"، موضحاً أن "هناك تنسيقًا عاليًا بين نقابتَي الأطباء في البلدين، ما يسهم في تطوير القطاع الطبي وتعزيز فرص التعاون المستقبلي".من جانبه، أكد أبوجناح خلال الاجتماع، " حرص وزارة الصحة الليبية على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجارب الناجحة في القطاع الصحي، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين."وشدد على "أهمية الاستفادة من الخبرات العراقية في مختلف التخصصات الطبية"، مشيرًا إلى "ترحيب ليبيا بتفعيل برنامج الطبيب الزائر، الذي يتيح استقدام الأطباء العراقيين للعمل في المستشفيات الليبية، إضافة إلى توسيع التعاون في قطاع الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي في البلدين."كما رحّب الوزير الليبي باستيعاب الطاقات العراقية من الجالية في المؤسسات الصحية الليبية، مؤكدًا أن "الكفاءات العراقية ستكون إضافة نوعية للقطاع الصحي في ليبيا."وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان، بحسب البيان، على "استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، والعمل على تفعيل آليات التعاون الصحي من خلال تبادل الزيارات، وتوقيع مذكرات تفاهم تسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية العراقية والليبية".