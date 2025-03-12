الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8137 2025312
العدد 8137 2025312
العدد 8137 2025312
نسخ الرابط
2025-03-12 00:05:08 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
العراق يؤجّر محطة عائمة للغاز وإيران تطالب بالتصدّي للعقوبات
بالوثيقة.. النزاهة النيابية تطلب فتح تحقيق بمشروع الزبير
السوداني: مستمرون بدعم الرياضة حتى تتكلل الجهود بالصعود للمونديال
العراق وليبيا يبحثان إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية لتطوير الخدمات الصحية
العامري: تباحثنا مع "المقاومة" وأوقفت عملياتها.. وأتمنى عودة التيار الصدري
العقل الديني الوضعي وتحدي الذكاء الاصطناعي التوليدي
العامري: العراق تجاوز مرحلة الطائفية
تقرير أميركي: العراق قطعة الدومينو التالية التي ستسقط في "محور المقاومة"