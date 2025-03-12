مشاركة "تاريخية" لمواي تاي العراق

2025-03-12 00:05:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الاتحادالآسيوي أقرّ بضمّ هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية الآسيوية للشباب، مؤكداًمشاركة المنتخب العراقي لأول مرة.

وقالمدير المكتب الإعلامي للاتحاد، حيدر العتابي، لوكالة شفق نيوز، إن رياضة الموايتاي دخلت ضمن جدول الألعاب الأولمبية الآسيوية للشباب التي ستشارك في دورة 2025 والتيستقام في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضافأن "المشاركة ستكون تاريخية لاتحادنا في المشاركات الدولية والقارية، ورياضةمواي تاي العراق ستكون حاضرة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية".

وبينأن "الدورة الآسيوية المقبلة تعد ضمن أنشطة المجلس الأولمبي الآسيوي حالهاحال دورة الألعاب الشاطئية وكذلك كرة الصالات"، مستدركاً أن "الاتحاد الآسيويأعلن اليوم عن مشاركة فعالية المواي تاي من ضمن الدورة المقبلة لأول مرة".

يذكرأن رياضة المواي تاي سبق وأن تم الاعتراف بها أولمبياً، وستكون حاضرة في الدورةالأولمبية بعد المقبلة، كما سبق وأن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024كرياضة استعراضية تمهيدية لأول مرة في تاريخها.