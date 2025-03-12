برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2025-03-12 00:05:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفهبنفيكا البرتغالي 3-1 في إياب ثمن النهائي، ليصبح أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوريأبطال أوروبا.

وكان برشلونة فاز أيضا في لقاء الذهاب 1-0 ليتأهلإلى ربع النهائي وملاقاة الفائز من لقاء بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي.

وتألق لامين يامال بهدف وتمريرة حاسمة في المباراةوشكل ثنائيا رائعا مع رافينيا الذي سجل هدفين، في حين سجل هدف بنفيكا المدافع نيكولاسأوتاميندي.