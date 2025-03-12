السيد ريان الكلداني يستقبل السيد عمار الحكيم لبحث مستجدات المشهد السياسي العراقي

2025-03-12 00:10:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

استقبل الأمين العام لحركة بابليون، السيد ريان الكلداني، رئيس تيار الحكمة الوطني، سماحة السيد عمار الحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور قيادات حركة بابليون ورئيس كتلة بابليون النيابية، السيد أسوان الكلداني.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي في العراق، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين مختلف المكونات السياسية لضمان استقرار البلاد وتقدمها. كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل ترسيخ التكاتف الوطني واعتماد نهج إيجابي في التعاطي مع القضايا الراهنة.

وشدد الطرفان على ضرورة الحوار البناء بين القوى السياسية، مؤكدين على أهمية احترام مبدأ التعددية والتنوع كركائز أساسية لبناء عراق مستقر وقوي يحتضن جميع أبنائه.