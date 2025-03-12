2025-03-12 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، و رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، على دعم خطوات الحكومة للمضيّ بتنفيذ المشاريع الستراتيجية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء أمس الثلاثاء، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وجرى خلال اللقاء، استعراض أهمّ الملفات على الساحة الوطنية، وسير تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، والتأكيد على أهمية العمل خلال المدة المقبلة على المشاريع الاستثمارية الكبرى، التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي".وأضاف، "كما تناول اللقاء التأكيد على دعم خطوات الحكومة للمضيّ بتنفيذ المشاريع الستراتيجية وتشييد البنى التحتية، بما يعزز التنمية والاستقرار في عموم محافظات البلاد".