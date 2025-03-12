2025-03-12 01:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، على دعم خطوات الحكومة للمضيّ بتنفيذ المشاريع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل العبادي، وجرى خلال اللقاء، استعراض أهمّ الملفات على الساحة الوطنية، وسير تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، والتأكيد على أهمية العمل خلال المدة المقبلة على المشاريع الاستثمارية الكبرى، التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي".

وبحسب البيان، أكد اللقاء على "دعم خطوات الحكومة للمضيّ بتنفيذ المشاريع الستراتيجية وتشييد البنى التحتية، بما يعزز التنمية والاستقرار في عموم محافظات البلاد".