النزاهة النيابية تطالب حكومة البصرة بعقود شراء السيارات منذ 2019 الى 2025

2025-03-12 01:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالبت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء، (11 آذار 2025)، محافظة البصرة بتزويدها كافة عقود شراء السيارات منذ عام 2019.

وبحسب كتاب من عضو لجنة النزاهة أحمد الربيعي، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، الى مكتب محافظ البصرة يطلب فيه عقود شراء السيارات "منذ عام 2019 ولغاية 2025، بعد شراء سيارات الإطفاء وسيارات تشريفات ديوان المحافظة والإسعافات وذلك للوصول للأسعار الحقيقية".

وينوه الربيعي الى، أن "هنالك معلومات تنص على تسليم السيارات خارج محافظة البصرة".















