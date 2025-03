(المدى) تكشف "هيكلة الحشد" الجديدة.. ما قصة ضباط "جامعة الشهداء"؟!

2025-03-12 01:40:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تزايد عدد منتسبي الحشد الشعبي بنحو 50 ألف عنصر خلال العامين الأخيرين، فيما ينتظر مئات الضباط الخريجين من جامعة تابعة لـ"الحشد" حسم مصيرهم للانضمام إلى "الهيئة". وتثير هذه الأرقام إشكاليات تتعلق بقانون "خدمة الحشد والتقاعد"، الذي تسبب في تعطيل جلسات البرلمان لأكثر من شهر، ويُعتقد أنه تم سحبه الآن من قبل الحكومة […]

