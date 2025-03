مع اقتراب الانتخابات النيابية.. حراك كردي لإحياء "التحالف الكردستاني"

2025-03-12 01:40:08 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية/ سوزان طاهر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق، يكثر الحديث حول مستقبل التحالفات السياسية في البلاد، وما هي القوى التي ستشارك في تلك التحالفات، وأبرز شخوصها. وخلال الأيام الماضية، سرت العديد من الأنباء حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية، وأن النقاشات بين الكتل وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء […]

