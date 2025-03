بورصة النفط تخلط الأوراق.. جداول الموازنة تثير الغموض داخل البرلمان وتحذيرات من "تداعيات كارثية"

2025-03-12 01:40:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ محمد العبيدي فيما تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية وصول جداول الموازنة إلى البرلمان، تتزايد المخاوف من تأثير التأخير على مشاريع البنية التحتية والاستثمار، وسط انقسامات حول أسباب هذا التأجيل بين اعتبارات مالية ودراسة السوق النفطية. وكان البرلمان العراقي قد أقر في يونيو/ حزيران 2023 قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، متضمناً شرط إرسال […]

