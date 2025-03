بالصور: محافظ ذي قار يبحث مع رابطة رواد نادي الناصرية دعم الرياضة المحلية

2025-03-12 02:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، وفدا من رابطة رواد نادي الناصرية، لبحث سبل دعم الرياضة في المحافظة وتعزيز مشاركة النادي في الدوري العراقي الممتاز، مؤكدا أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لدعم الأندية المحلية وتمكينها من المنافسة في البطولات الوطنية. وأوضح السيد المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار...

