سان جيرمان يقصي ليفربول من دوري الأبطال بركلات الترجيح

2025-03-12 02:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما تغلب على ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 1-1.

سجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 12 من خطأ بين دفاع ليفربول وأليسون بيكر، ليستغل ديمبلي الكرة ويضعها في المرمى الخالي.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-1 ليتأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.