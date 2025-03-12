أسعار النفط ترتفع مع ضعف الدولار وتأثير الرسوم الجمركية تحد من المكاسب

2025-03-12 08:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من، اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا إلى 70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا إلى 66.72 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث انخفض بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوياته في 2025 يوم الثلاثاء، مما جعل الخام أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

لكن أسعار الأسهم الأميركية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، هبطت مجددا يوم الثلاثاء، مما أضاف إلى أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتدهور معنويات المستهلكين.

هزت سياسات ترامب الحمائية الأسواق العالمية. فقد فرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها، كما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما استدعى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن من المرجح أن تكون هناك "فترة انتقالية" ورفض استبعاد حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس/آذار، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.