انتشال جثث ثلاثة اطفال من بركتين للمياه الآسنة في البصرة وكربلاء (تحديث)

2025-03-12 08:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الأربعاء، من انتشال جثث ثلاثة اطفال من بركتين للمياه الآسنة، وذلك في حادثي غرق منفصلين في محافظتي البصرة وكربلاء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ العثور على جثة طفل كان قد غرق في أحد البرك الآسنة في منطقة القبلة وسط البصرة بعد فقدانه لأكثر من 12 ساعة، مبينا أن هذا الطفل كان مطارداً من قبل الكلاب الضالة.

في غضون ذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، في بيان اليوم، أن فرقها تمكنت من انتشال جثتي طفلين غرقا في بركة مياه ملوثة بالنفايات، تقدر مساحتها بأكثر من 3000 متر مربع.

وأوضحت أن العملية استمرت 16 ساعة متواصلة، بدأت منذ اللحظات الأولى لأذان المغرب أثناء الإفطار ليوم أمس واستمرت حتى صباح اليوم.

وأضاف بيان المديرية أنه، رغم خطورة الموقع وصعوبة الوصول إلى الجثتين بسبب كثافة النفايات ووعورة المكان، واصلت الفرق جهودها دون توقف، متحدية الظروف القاسية التي زاد من خطورتها انبعاث غاز الميثان السام من البركة، ما جعل المهمة أكثر تعقيدًا، لكن الفرق المتخصصة استمرت في العمل (..) حتى إنجاز المهمة.

وحذرت المديرية في بيانها، من خطورة ترك البرك والمستنقعات دون سياج أو حماية، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار هذه المآسي.

هذا وكانت قد وردت أنباء في وقت سابق تفيد بفقدان طفلين في منطقة كانت سابقًا بحيرة للأسماك وتحولت فيما بعد إلى بركة للمياه الآسنة ومكب للنفايات وذلك بقضاء الهندية في محافظة كربلاء.