مستشار السوداني: امريكا لن تلغي الإعفاء الخاص بالغاز الايراني

2025-03-12 09:25:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء، فرهاد علاء الدين، أن العرق يعمل على تنويع مصادر استيراد الغاز لتوليد الكهرباء، وتقليل اعتماده على الغاز الإيراني الذي يمثل حاليًا نحو 46 من الإنتاج. وأوضح علاء الدين في مقابلة متلفزة اطلعت عليها الاقتصاد نيوز، أن الاستثناء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني ما زال ساريًا، لكن الولايات المتحدة طلبت من العراق تنويع مصادره، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تجهيز البنى التحتية والتفاوض مع دول أخرى مثل قطر. وأشار علاء الدين إلى أن الحكومة تعمل كفريق واحد مع وزارة الخارجية لتصحيح بعض الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن العراق، خاصة فيما يتعلق بتهريب الدولار، مؤكدا أنهم يقومون بزيارات مستمرة للكونغرس الأمريكي لتوضيح الحقائق وتصحيح وجهات النظر. وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد علاء الدين أن الصين هي أكبر مستورد للنفط العراقي، وأنها وروسيا تعتبران شريكين تجاريين رئيسيين. وأوضح أن هذه الشراكات اقتصادية بحتة، وأن العراق يسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. تحسن العلاقات مع السعودية وأشاد علاء الدين بالعلاقات المتنامية مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات في أفضل حالاتها، وأن المملكة تستثمر مليارات الدولارات في العراق، وأنه تم توقيع اتفاق أمني بين البلدين لأول مرة منذ عام 1982. وأكد علاء الدين أن العراق ما زال بحاجة إلى الدعم الفني من بعض المنظمات الأممية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وأن هذه المنظمات ستواصل عملها في العراق بغض النظر عن عمل البعثة الأممية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام