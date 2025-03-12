الغياب يتسبب باقالة وكيل وزارة المالية

2025-03-12 09:25:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إقالة وكيل الوزارة وكالة ريباز محمد عبد الله بسبب الغياب. وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، واطلعت عليها الاقتصاد نيوز، فأنه: بالنظر لعدم مباشرة السيد رياض محمد عبد الله وكيل الوزارة وكالة بعد انتهاء الإجازة المجازة له بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء ذي العدد 287 في 20231221 وقطعه عن الدوام دون عذر مشروع تقرر: اعتباره مستقيلاً من الوظيفة اعتباراً من تاريخ 202535 استناداً الى الفقرة 5 من المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1999 قانون التعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام