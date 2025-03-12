الملا يخاطب السوداني بشأن غرق العاصمة: الازمة تكمن بقلة التخصيصات

2025-03-12 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خاطب القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الاربعاء (12 آذار 2025)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن غرق العاصمة بسبب تساقط الامطار، فيما بين ان الازمة تكمن في قلة التخصيصات المالية لامانة بغداد.

وكتب الملا في تدوينة على منصة "إكس" وتابعته "بغداد اليوم"، مخاطبا السوداني "اذا التخصيصات المالية المعدومة لامانة بغداد اجبرتها على الحلول الترقيعية،نتمنى ان تكون الحلول (لازمة غرق بغداد) غير ترقيعية!!".

ونبه على، "ان لا يدفع الثمن مدراء البلديات الذين عملوا بكامل طاقتهم"، مشيرا الى ان "الازمة تكمن بقلة التخصيصات واعطاء الاجازات الاستثمارية بشكل عشوائي، والضغط النيابي والسياسي من اجل مصالحهم الخاصة".

وتابع، انه "اتمنى دولة الرئيس ان تكون حامياً لاولادك ولا تجعلهم يدفعون فاتورة الفساد السياسي!".