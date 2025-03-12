​ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في بغداد

2025-03-12 10:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد العاصمة بغداد ،اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، ازدحامات مرورية خانقة في عدد كبير من الشوارع والجسور الحيوية، مما تسبب في تباطؤ حركة السير وازدحام المركبات في مختلف المناطق.

وأفاد مراسلنا بأن الازدحامات تتركز بشكل خاص في الجسور الرئيسة، ومنها:

جسر المثنى

جسر صليخ

جسر البنوك

جسر السنك

جسر الجمهورية

جسر باب المعظم

جسر الصرافية

جسر الجادرية

جسر الطابقين

جسر القادسية باتجاه الخضراء

جسر الربيع.

كما تشمل الازدحامات الطرق السريعة والمجسّرات، ومن أبرزها:

سريع القناة

سريع الدورة

طريق محمد القاسم

مجسّر الشعب

مجسّر الأمانة

مجسّر العلوية

مجسّر الربيع

مجسّر قرطبة

مجسّر اليرموك.

وامتدت الاختناقات إلى الشوارع والتقاطعات الرئيسة وشملت:

مناطق العلاوي

كرادة خارج

تقاطع المسبح

شارع دمشق

شارع المنصور

شارع الجوازات

شارع الصناعة

إلى جانب شارع مطار بغداد

شارع مطار المثنى

كورنيش الأعظمية

وشارع المصافي.



