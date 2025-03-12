بعد 12 ساعة بحث.. انتشال جثة طفلين غرقا في "بركة نفايات" بكربلاء

2025-03-12 10:30:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

في عمليات بحث استمرت اكثر من 12 ساعة، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثة طفلين غرقا في بركة من النفايات في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.





عمليات البحث بدأت منذ وقت الإفطار وحتى ساعات الفجر وسط بركة ماء كانت في السابق بحيرة لتربية الأسماك وأصبحت مكانًا لكب النفايات في قضاء الهندية.

وقبل ساعات تمكنت فرق الدفاع المدني من العثور على جثة الطفل الثاني وانتشالها، بعد ان تم العثور سابقاً على احد الجثث.



