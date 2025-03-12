آخر تفاصيل طريق التنمية.. عقد اجتماعات تخض التعارضات بـ3 محافظات

2025-03-12 10:35:38 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة النقل، عن عقد اجتماعات بخصوص التعارضات والاستملاكات بشقيها الحكومي والمدني في ثلاث محافظات، تخص مشروع طريق التنمية. ويبلغ طول مشروع طريق التنمية 1200 كيلومتر، ويتألف من خطوط لنقل البضائع والمسافرين وسكك حديدية، ويمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة إلى الأراضي التركية، وحسب المخطط الأساس للمشروع، يمر الطريق عبر فيشخابور بإقليم كوردستان ليدخل الأراضي التركية من هناك. تقدر كلفة المشروع بـ17 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لشراء قطارات كهربائية حديثة و6.5 مليار دولار لمد خط سكك حديدية، والمرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في 2028، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منها في 2050. المرحلة الأخيرة من المخطط ستكون جاهزة في 2025 وتضم تفاصيل المشروع من جسور ومبان ومحطات، ثم يعرض المخطط على الشركات للتنفيذ. نسب تقدم في المشروع وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي إن هنالك التزام بالتوقيتات المحددة لمشروع طريق التنمية لاستكماله، حيث هنالك شركة استشارية ايطالية مختصة بالاجراءات الهندسية والتصاميم، فضلاً عن وجود شركة استشارية أخرى. وبيّن أن نسب الانجاز فيما يخص مشروع طريق التنمية في مراحل التصميم الاولية تم استكمالها، وتم الدخول في مرحلة التصاميم التفصيلية، وهنالك انجاز مستمر في هذه المرحلة، والتي تستهدف البنى والجسور وبعض المواقع المهمة في مشروع طريق التنمية. ونوّه الصافي الى أن الاجتماعات التي عقدها مؤخراً وزير النقل وعدد من المحافظين وبحضور مستشار لرئيس الوزراء، تضمنت عدداً من النقاشات فيما يخص التعارضات والاستملاكات بشقيها الحكومي والمدني في ثلاث محافظات، وهي المثنى وصلاح الدين وكربلاء، مردفاً أن هنالك محافظات أخرى على وشك استكمالها فيما يخص الاستملاكات والتعارضات. مسارات المشروع وميناء الفاو فيما يخص الطريق السككي والبري، أشار الصافي الى أنه في مرحلة التصاميم التفصيلية هنالك نسب انجاز متقدمة، وكذلك عمليات الفرق الميدانية الخاصة بدراسة مسارات المشروع. بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، أكد الصافي أن هنالك نسب تقدم بانجاز العمل، حيث تم استلام الأرصفة الخمسة من الشركة المنفذة، وتم تجهيز القطع الأولى لمشروع النفق المغمور، وهو مهم جداً يربط ميناء الفاو بأم قصر، وهو مكمل للطريق الرابط البالغ طوله 26 كم باتجاه مدينة سفوان، كما يعد العتبة الأولى لمشروع طريق التنمية. المتحدث باسم وزارة النقل، أوضح أن نسب الانجاز في ساحة الحاويات بميناء الفاو تجاوزت الـ 86، فيما تجاوزت نسب الانجاز في الطريق الرابط 97، وهنالك مجسرات على أعتاب استلامها واستكمالها، مردفاً أن عمليات الحفر الملاحي في تقدم مستمر، ومستمرون باستكمال مشاريع الميناء وفق التوقيتات الزمنية، ليكون عام 2025 موعد استكمال المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو. وتابع: سيكون هنالك استكمال لربط السكك الحديدية من خط الموانئ بطولة 112 كم، وهذا سيتم ربطه بالخطوط القديمة أو بالخطوط الحالية، مضيفاً: هنالك أيضاً مقطع من محافظة نينوى الى نقطة الربط في فيشخابور بطول 45 كم، وسيتم تأهيل باقي خطوط السكك الحديدية. تنسيق مع اقليم كوردستان بشأن التنسيق مع اقليم كوردستان، شدد الصافي على أن التنسيق مستمر مع اقليم كوردستان بخصوص المشروع، باعتباره جزءاً من الحكومة العراقية. ولفت المتحدث باسم وزارة النقل الى أن الشعب الكوردي هو جزء من الشعب العراقي، وبالتالي فإن مصالح الجميع محفوظة في هذا المشروع، موضحاً أن القرارات والسياقات تخضع لقرارات فنية تختص بها الشركات الاستشارية الفنية. ينفذ المشروع من قبل 15 شركة، ويتوقع أن تبلغ عائدات المشروع السنوية أربعة مليارات دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام