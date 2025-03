2025-03-12 10:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبطها (27) مُوظفاً في مُديريَّة بلديَّة تكريت؛ على خلفيَّة تنظيم وصولات تصليحٍ وهميَّةٍ أفضت إلى صرف مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون. وأشارت الهيئة في بيان تلقته (المدى) إلى أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشرافٍ مُباشرٍ من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين انتقل […]

