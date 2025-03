2025-03-12 10:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، أسبوعا بلا أمطار وارتفاع درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية دافئة.

