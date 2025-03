2025-03-12 12:00:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت قيادة شرة ديالى، اليوم الأربعاء، القبض على متهمة بالإرهاب والخطف خلال عملية أمنية نوعية في المحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أن "مفارز من شعبة مكافحة إجرام الخطف بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية تمكنت بعملية امنية نوعية من الاطاحة بالمتهمة (ب ، أ ، ح) محكوم عليها بالاعدام شنقًا حتى الموت وفق […]

