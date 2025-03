2025-03-12 12:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تستعد محافظة ذي قار لإطلاق حملة تلقيح ربيعية واسعة النطاق لمكافحة الحمى النزفية، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وفق ما أعلنه مدير المستشفى البيطري في المحافظة، الدكتور علي عبد الحسين. وأوضح عبد الحسين، في تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أن المحافظة شهدت في السنوات الماضية معدلات...

The post حملة تلقيح شاملة في ذي قار لمواجهة الحمى النزفية بعد رمضان appeared first on شبكة اخبار الناصرية.