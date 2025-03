2025-03-12 12:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أصدر محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، قرارا بإعفاء مدير بلدية الناصرية، المهندس محمد عكاب، من منصبه، وتكليف المهندس محمد عبد ليلو بإدارة البلدية بشكل مؤقت، لحين تعيين مدير جديد من قبل مجلس المحافظة. وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي، فإن القرار جاء ضمن جهود الحكومة المحلية لإعادة هيكلة الدوائر...

The post تلفزيون الناصرية: محافظ ذي قار يأمر بتكليف محمد عبد ليلو بإدارة بلدية الناصرية مؤقتا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.