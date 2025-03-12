بالتفاصيل.. الإعمار تعلن عن أبرز مشاريع إنشاء وصيانة وتأهيل الطرق الخارجية

2025-03-12 13:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشاريع استراتيجية لفك الاختناقات المرورية، فضلاً عن 70 مشروعاً لإنشاء وتأهيل الطرق الخارجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ربط الجسر المعلق بالطابقين يسير وفق الخطة الموضوعة، ومن المؤمل إنجازه نهاية العام الحالي بكامل مراحله، والتي تشمل إنشاء جسرين موازيين للجسر المعلق الحالي بالإضافة إلى مجسر المصافي، الذي تم افتتاحه بداية هذا العام".

وبين أن "مساعي الوزارة لتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، ومن أبرزها مشروع جسر غزة في الزعفرانية ومشروع تأهيل وتطوير شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني ومشروع ساحة الطلائع الذي يمتد إلى البيجية في المنصور عبر مقبرة الشيخ معروف وشارع مطار المثنى، فضلاً عن مشروع مجسر الطوبجي، ونفق رقم 4 ونفق رقم 5 ضمن مشروع ساحة النسور، ومشروع ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك من جهة البساتين والسريدات، بالإضافة الى مشروع جسر الصرافية الثاني، وهو جزء من الحزمة الثانية للمشاريع، وقد تم افتتاح مرحلتين منه تشملان مجسر براثا ومجسر الصرافية".

وفي ما يتعلق بمشاريع الطرق الخارجية، أوضح الصفار، أن "الوزارة تنفذ 70 مشروعاً لإنشاء وصيانة وتأهيل الطرق الخارجية، بإشراف مباشر من دائرة الطرق والجسور، ومن بين أهم هذه المشاريع:

صيانة وتأهيل طريق الديوانية – النجف، والذي وصل إلى مراحل إنجاز متقدمة.

إنشاء الممر الثاني لطريق الرمادي – حديثة.

مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة الشرقي في الديوانية.

مشروع تأهيل طريق المرور السريع بغداد – أبو غريب.

مشروع تأهيل وصيانة طريق كركوك – بغداد.

إنشاء طريق شوملي – القاسم وربطه مع طريق القاسم – الكفل في محافظة بابل.

مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق الحج البري – المرحلة الثالثة.

مشروع إنشاء جسر حمرين في محافظة ديالى.

مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق الكوت – بدرة – مهران في واسط.

مشروع ربط الناصرية بطريق المرور السريع رقم 1.

مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق كسك – ربيعة في نينوى.

تأهيل وصيانة طريق المنذرية – إمام ويس – الفيلق في ديالى.

إنشاء جسر الفلوجة الكونكريتي الرابع في الأنبار، الذي شارف على الانتهاء.

مشروع ربط جامعة الفلوجة بطريق المرور السريع في الأنبار.