كورنيش عصري في قلب الموصل.. واجهة نهرية تعيد رسم ملامح المدينة

2025-03-12 13:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير بلدية مدينة الموصل، عبد الستار الحبو، يوم الأربعاء،استمرار أعمال إعادة تأهيل الواجهة النهرية للمدينة، ضمن مشروع يمتد من الجسرالقديم إلى الجسر الخامس على ضفاف نهر دجلة.

وقال الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُعد من المشاريع الحيويةالتي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة، حيث يتضمن إعادة بناء 273 داراً وفقالطراز المعماري التراثي، للحفاظ على الهوية التاريخية للموصل وإبراز معالمهاالثقافية".

وأشار الحبو، إلى أن "المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع إحدىالشركات المتخصصة، يمثل نقطة انطلاق نحو نهضة عمرانية شاملة، تجمع بين الأصالةوالتطوير الحديث"، مؤكداً أن "الجهود الحالية تأتي في إطار إعادة إعمارالموصل بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال السنوات الماضية".

ويهدف المشروع إلى تحويل الواجهة النهرية إلى مركز جذب سياحي واقتصادي، منخلال إنشاء كورنيش عصري يضم مرافق ترفيهية ومساحات خضراء، إضافة إلى إعادة تأهيلالمناطق التراثية المجاورة.

ويُعتبر مشروع تطوير الكورنيش من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظةنينوى، حيث يسعى لاستثمار موقع الموصل الفريد على نهر دجلة، وإعادة إحيائها كمركزحضاري بارز في العراق.