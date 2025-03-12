إطلاق السلف المالية للمتعاقدين في التربية والوزارات الأخرى

2025-03-12 13:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئيس لجنة التربية البرلمانية، سعاد الوائلي، يوم الأربعاء، عن حصول موافقة وزيرة المالية، طيف سامي، على إطلاق السلف للمتعاقدين في وزارة التربية وبقية الوزارات، وذلك خلال لقاء جمعهما لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع التربوي والمالي.

وذكرت الوائلي، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تمت مناقشة رفع التسكين وإطلاق ترفيعات دورة "الإبداع والتحدي" لعدد من المشرفين التربويين بعد إقرار الموازنة العامة، مع معالجة الأسماء التي سقطت سهواً من القوائم السابقة.

كما بحث اللقاء استحصال الموافقات اللازمة لإطلاق السلف المالية لجميع المتعاقدين ضمن ملاك وزارة التربية، بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.