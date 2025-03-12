2025-03-12 13:51:59 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بقيام منتسب في الحشد الشعبي بتوجيه طعنات من سلاح أبيض لزوجته وشقيقتها جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يعمل منتسباً في الحشد أقدم علىالاعتداء على زوجته وشقيقتها مستخدما سكينا بسبب خلافات عائلية، فيما بينهم داخل شقتهم ضمن قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وأضاف أن الحادث أسفر اصابة الزوجة وشقيقتها بجروح خطيرة فيما لاذ الرجل بالفرار.