أزمة مالية تضرب نادي عفك.. اللاعبون يغادرون والإدارة تستغيث

2025-03-12 15:05:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر لاعبو نادي "عفك" والكادر التدريبي للفريق، يوم الأربعاء، بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر، مشترطين إيجاد حل ينصفهم من أجل العودة للتدريبات وتمثيل النادي في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي ظل هذه الأزمة، ناشدت إدارة النادي، عبر صفحتها الرسمية، محافظ الديوانية عباس الزاملي ووزارة الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لحل المشكلة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الإرباك ويؤثر سلباً على مسيرة الفريق في البطولة.

كما دعت إدارة النادي أعضاء مجلس النواب إلى التدخل لدى الجهات المعنية لإطلاق المستحقات المالية، مشيرة إلى أن نادي عفك لديه تخصيصات مالية ضمن محافظة الديوانية وفق قرار مجلس الوزراء لدعم أندية الدوري الممتاز، إلا أن الأموال لم تُصرف بعد، على عكس بعض المحافظات الأخرى مثل بغداد وميسان وبابل.

وتطالب الهيئة الإدارية للنادي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار وصرف المنحة المالية، لضمان استمرارية الفريق في المنافسات.

يذكر أن عفك تعادل في آخر مواجهاته أمام الكاظمية بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة 19 للدوري العراقي الممتاز.