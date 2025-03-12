كلوب يتصدر قائمة المرشحين لتدريب يوفنتوس

2025-03-12 17:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية أن أندريا أنييلي، الرئيس السابق لنادي يوفنتوس، يدرس العودة مجددًا للاستحواذ على النادي، حيث يستهدف إعادة الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، إلى مقاعد التدريب من بوابة "اليوفي".ورحل كلوب عن صفوف ليفربول نهاية الموسم الماضي، بعدما استمر فترة دامت تسع سنوات في “الأنفيلد”.وبعد الرحيل عن "الريدز"، فاجأ كلوب الجميع بتوقيعه عقودًا مع "ريد بول"، حيث تولى منصب مدير كرة القدم للشركة في مختلف أنحاء العالم.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن أندريا أنييلي يريد الاستحواذ على يوفنتوس بمفرده، متحررًا من ابن عمه جون إلكان وشركته “إكسور”.وأوضحت الصحيفة، أن "المفاوضات مستمرة منذ أشهر، بتسهيل من الرئيس الحالي فيريرو، وقد تلقى أنييلي دعمًا من صندوق استثماري أمريكي، يُشاع أنه شركة ريد بول".وأشار التقرير إلى، أن "أنييلي يريد إعادة يوفنتوس إلى ما كان عليه خلال فترته، والفكرة هي البدء من جديد مع يورغن كلوب كمدير فني، وهو حاليًا يعمل مع ريد بول كرئيس لكرة القدم العالمية".يُذكر أن أنييلي رحل عن يوفنتوس في نوفمبر من عام 2022، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات في حسابات النادي.