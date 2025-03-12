الداخلية تتوعد بترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي

2025-03-12 17:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توعدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2025)، بترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقدام ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".

وأضاف "نحذر كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون".

وأكد ميري، انه "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".



