تباطؤ غير متوقع في بيانات التضخم الأمريكية

2025-03-12 17:05:02 - المصدر: واع

متابعة- واعأظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر شباط، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأقل من المتوقع، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير، وهو أقل من الزيادة السنوية البالغة 3% في يناير، وأقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9%.أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بزيادة 0.5% في يناير، كما جاء أقل من تقديرات الاقتصاديين التي توقعت زيادة شهرية قدرها 0.3%.وعند استبعاد التكاليف الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو معدل أقل من الزيادة الشهرية البالغة 0.4% في كانون الثاني، فيما سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.1%، متراجعة عن الزيادة البالغة 3.3% المسجلة في كانون الثاني.