بورصة مصر توافق على الشطب النهائي لأسهم "حديد عز"

2025-03-12 17:05:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافقت لجنة قيد الأوراق بالبورصة المصرية على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 2.71 مليار جنيه موزع على حوالي 542.3 مليون سهم. وقالت اللجنة إن شركة حديد عز قامت بشراء نحو 163.7 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري، والتي تمثل نسبة 30.19 من إجمالي أسهم رأس المال المصدرة، بينما تمثل نسبة 88 من إجمالي الأسهم حرة التداول. وكانت البورصة المصرية قد ألزمت في شباط الماضي شركة حديد عز بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بالقيمة العادلة البالغة 138.15 جنيه للسهم الواحد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام