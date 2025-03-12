2025-03-12 17:05:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بأقل من المتوقع في فبراير، وذلك في ظل قلق المستهلكين والشركات من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 معدلة موسميًا خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.8. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 على أساس شهري، وبلغ 3.1 على أساس سنوي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3 في كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي، بمعدلات سنوية تبلغ 2.9 و3.2 على التوالي، مما يعني أن جميع المعدلات كانت أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من المتوقع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام