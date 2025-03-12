حادثة غريبة تنتهي بمقتل امرأة وإصابة شاب في ديالى

2025-03-12 18:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تسجيل حادثة غريبة انتهت بمقتل امرأة وإصابة شاب في قرية زراعية شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن شابًا في العشرينات من عمره حاول الانتحار بإطلاق رصاصة من سلاح كلاشنكوف على صدره، إلا أن الطلقة كانت نافذة، مما أدى إلى إصابته وخروج الرصاصة إلى زوجة شقيقه، وهي من مواليد 1994، مما أسفر عن مقتلها على الفور.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا في المنطقة، وتم نقل المصاب وجثة المرأة إلى المستشفى. وأشار إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيف المصاب وفق المادة 405 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن أسباب محاولة الانتحار تعود إلى مشاكل عائلية.