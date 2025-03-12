مقتل الصحفي ليث محمد رضا برصاص حماية مسؤول ببغداد

2025-03-12 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل الصحفي"ليث محمد رضا" برصاص حماية أحد المسؤولين وسط العاصمة.

وأبغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين الصحفي ليث محمد رضاالذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي مع منتسب بوزارة الداخلية تطورت إلى إطلاق النارعلى رضا ومقتله على الفور في منطقة العرصات ببغداد".

وأشار المصدر، إلى أن "المنتسب الأمني يعتقد أنه من حماية أحد المسؤولين"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تجري حالياًعمليات بحث عن القاتل الذي فر بعد ارتكابه للجريمة".

إلى ذلك، نعت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مقتل الموظف ليثمحمد رضا، إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار في منطقة العرصات ببغداد.

وذكرت في بيان، أن "وكالة الأنباء العراقية إذ تنعى فقيدها، تتقدمبخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد وذويه، وتدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسعرحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان".